Fethiye'de silahla yaralama olayına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden C.M.S, Ş.Ö, G.D, M.K. ve D.C.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ile terk edilmiş halde bulunan motosiklete el konuldu.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli ile birlikte hareket ettiği tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekiplerince 24 Ağustos'ta ilçede meydana gelen silahla yaralama olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

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