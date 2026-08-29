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        Fethiye'de silahla yaralama olayına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahla yaralama olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 10:37 Güncelleme:
        Fethiye'de silahla yaralama olayına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahla yaralama olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube müdürlükleri ekiplerince 24 Ağustos'ta ilçede meydana gelen silahla yaralama olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli ile birlikte hareket ettiği tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ile terk edilmiş halde bulunan motosiklete el konuldu.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden C.M.S, Ş.Ö, G.D, M.K. ve D.C.K. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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