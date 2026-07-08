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        Fethiye'de villada çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde villada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Fethiye'de villada çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde villada çıkan yangın söndürüldü.

        Ölüdeniz Mahallesi Kızkuyusu Caddesi'ndeki 3 katlı villanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Çekilen uzatma kablosu nedeniyle çıktığı öne sürülen yangın, villada hasar oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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