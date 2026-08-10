Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi

        FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi

        15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 15:36 Güncelleme:
        FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi

        15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Karatepe'nin saklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alınan ablası A.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne getirildi.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanan Karatepe, Muğla'ya getirilmiş ve 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı.


        Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Karatepe'ye saklandığı süre içinde yiyecek temin ettiği, maddi destek gönderilmesine ve gizlenmesine yardımcı olduğu belirlenen ablası A.A.K, 7 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.


        Zanlının Muğla'da kaldığı otel odası ile aracında ve Eskişehir'deki adresinde arama yapan güvenlik güçleri, bulunan dijital materyallere el koymuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Yanan araçtan kadın cansız bedeni çıktı! Gözaltılar var!
        Yanan araçtan kadın cansız bedeni çıktı! Gözaltılar var!
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bugün Ne Oldu? 10 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Ağustos 2026 haberleri
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ mensubunun ablası adl...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ mensubunun ablası adl...
        Darbeci FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ablası adliyeye sevk edildi
        Darbeci FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ablası adliyeye sevk edildi
        OPUS 503, El Salvador'dan Marmaris'e müzik köprüsü kuracak
        OPUS 503, El Salvador'dan Marmaris'e müzik köprüsü kuracak
        Muğla'da 25 kaçak göçmen yakalandı
        Muğla'da 25 kaçak göçmen yakalandı
        MSKÜ'nün sağlık taramasında tespit edildi: Başarılı operasyonla sağlığına k...
        MSKÜ'nün sağlık taramasında tespit edildi: Başarılı operasyonla sağlığına k...
        Dans gösterisi "Pinokyo.exe" Bodrum'da sanatseverlerle buluşacak
        Dans gösterisi "Pinokyo.exe" Bodrum'da sanatseverlerle buluşacak