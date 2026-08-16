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        GÜNCELEME - Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 11:12 Güncelleme:
        GÜNCELEME - Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

        Yangına 217 personel, 7 uçak, 16 helikopterle müdahale ediliyor. Kara yolu ulaşımı olmaması nedeniyle bölgeye Aksaz Deniz Üs Komutanlığından da çıkarma gemileri ile arazözler ve iş makineleri taşındı.

        Sahil güvenlik botları da yangın alanına intikal ederek büyük su topu atan gemilerle yangına müdahale edildi.

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        Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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