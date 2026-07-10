GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.





Dereköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.





İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.





Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

