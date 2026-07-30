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        GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 12:26 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede Sahil Koru Mahallesi'ne kadar yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne 3 uçak, 10 helikopter, 31 arazöz, 12 su tankeri, 2 dozer, 210 personel ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, kontrol altına alındı.

        Bölgede söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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