GÜNCELLEME - Fethiye'de tur teknesinde çıkan yangın söndürüldü

Bekleyen ambulanslarla dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Bazı çocukların ise sağlık ekiplerince tedbir amaçlı kontrolleri yapıldı.

İlçede günübirlik mavi tur düzenlenen "İmparator Atila" isimli teknede, Katrancı Koyu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneye yayıldı.

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