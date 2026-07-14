GÜNCELLEME - Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Bozbük Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.



Alevleri kontrol altına almak için havadan 8 uçak ve 10 helikopterle, karadan ise 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 orman yangın işçisiyle müdahale sürüyor.

