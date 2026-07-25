GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yenice Mahallesi'ndeki tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 10 helikopter, 26 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 228 personel ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Yangında 5 hektar ziraat ve ormanlık alan zarar gördü.
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