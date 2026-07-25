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        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 18:02 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Yenice Mahallesi'ndeki tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 10 helikopter, 26 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 228 personel ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

        Yangında 5 hektar ziraat ve ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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