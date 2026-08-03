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        Halikarnas Balıkçısı'nı anlatan "FİLOS"a uluslararası ödül

        Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın (Halikarnas Balıkçısı) Bodrum'a bıraktığı ekolojik mirası anlatan "FİLOS" belgeseli, Bosna Hersek'te düzenlenen 14. Trebinje Film Festivali'nde "En İyi Belgesel Yönetmeni" ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Halikarnas Balıkçısı'nı anlatan "FİLOS"a uluslararası ödül

        Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın (Halikarnas Balıkçısı) Bodrum'a bıraktığı ekolojik mirası anlatan "FİLOS" belgeseli, Bosna Hersek'te düzenlenen 14. Trebinje Film Festivali'nde "En İyi Belgesel Yönetmeni" ödülüne layık görüldü.

        Orhan Tekeoğlu ve Nurdan Tekeoğlu'nun yönettiği belgesel, Halikarnas Balıkçısı'nın Bodrum'un doğal ve kültürel kimliğine katkılarını, bölgeye kazandırdığı bitki türlerini ve sürdürülebilir yaşam anlayışını sinema diliyle izleyiciye aktarıyor.

        Ünlü oyuncu Selahattin Paşalı'nın canlandırmalarıyla yer aldığı belgeselin Türkiye prömiyeri Antalya Film Festivali'nde gerçekleştirildi.

        Belgeselde, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları Derya Kabaağaçlı ile Kuki Noonan'ın yanı sıra Ayşe Kulin, Saffet Emre Tonguç, Ayşe Temiz, Erman Aras, Prof. Dr. Cevat Çapan, Rahmi Eyüboğlu, Zeynep Oral, Zehra Denizaslanı, Hatice Orman, Hüseyin Yeter Şakar, Sönmez Taner ve Selen Cambazoğlu'nun söyleşilerine yer veriliyor.

        Trebinje Film Festivali'ndeki ödülün yanı sıra "FİLOS", 33. European Film Festival Palić, 21. Chania Film Festivali ve 12. Green Montenegro Film Festivali'nin resmi seçkilerine de kabul edildi.

        Festival yolculuğunu sürdüren belgesel, Meltem Ulu'nun "Halikarnas Balıkçısı'nın Yolculuğu" adlı kitabından esinlenilerek hazırlandı.

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