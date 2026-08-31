Akdeniz ve Ege'de yayılımı giderek artan istilacı deniz türlerinin ekosistemler üzerindeki etkileri ile sürdürülebilir gıda sistemleri, toprak sağlığı ve küçük üreticilerin geleceği, "İyileştiren Sofralar" programında gastronomi üzerinden ele alındı.

Etki Çemberleri Vakfı-Harman, Ekomiras-Green Rangers ve Gümüşlük Müzik Festivali işbirliğinde düzenlenen etkinlik, Gümüşlük Festival Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını, Etki Çemberleri Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Gezgüç, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) GEF-SGP Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı Türkiye Koordinatörü Gökmen Argun, Bodrum Gümüşlük Müzik Festivali Koordinatörü ve müzisyen Meriç Fıratlı ile Ekomiras Derneği Kurucusu deniz biyoloğu Dr. Mert Gökalp yaptılar.

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Etkinliğin "Harman Yeri" başlıklı ilk bölümünde, yerel üretimden küçük üreticinin geleceğine, deniz ekosistemlerinden gıda israfına uzanan meseleler sofrada konuşuldu. "Deniz" başlığı bölümündeki "İstilacılar Sofrası"nda ise Bodrum kıyılarından yakalanan deniz canlılarının kullanıldığı özel menü üzerinden istilacı türlerin tüketimi ve deniz ekosistemleri üzerindeki çevresel etkileri değerlendirildi. Yerel üretimin önemi vurgulanan "Toprak" bölümünde de karakılçık buğdayı, yerel bakliyatlar, Memecik zeytinyağı ve mevsim ürünleri menüde kullanıldı.

Üreticileri, şefleri, bilim insanlarını, sivil toplum ve sektör temsilcilerini aynı meseleler etrafında buluşturan etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mustafa Alabora, Ayşe Arman, Jehan Barbur ve Sinan Özer de katıldı.

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Etkinlikte, Gümüşlük Festival Akademisi ustalık sınıfı (masterclass) öğrencileri ve keman sanatçısı Faruk Kalaycı da kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirdiler.

- İstilacı türlerin tüketilmesi tek başına çözüm değil

İstilacı türlerin gastronomi yoluyla değerlendirilmesinin bu türlerin oluşturduğu ekolojik soruna tek başına çözüm olmadığı üzerinde durulan etkinlikte, istilacı türlerin yerel deniz ekosistemleri ve küçük ölçekli balıkçılık üzerindeki etkileri ele alındı. Gastronominin istilacı türlere ilişkin farkındalık oluşturmanın yanı sıra deniz ekosistemindeki değişimi görünür kılabilecek ve yerel balıkçılığı destekleyecek yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sunabilecek bir alan olduğu ifade edildi.

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- Yerel üretimin önemi vurgulandı

"İyileştiren Sofralar" kapsamında ayrıca yerel üretimin ve küçük ölçekli üreticilerin desteklenmesinin gıda sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından önemi değerlendirildi.

Toprağın verimliliğini koruyan üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması, yerel ürünlerin ve üretim bilgisinin korunması, toprağı besleyen üreticilerin üretimde kalabilmesi ve gıda israfının azaltılması konuları da buluşmanın gündeminde yer aldı.

Program kapsamında ayrıca onarıcı tarım ve gıda dönüşümüne katkı sunan paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan Harman Paydaş Haritası ile iyi, temiz ve adil gıda süreçlerine katkı sağlayanları desteklemek üzere hazırlanan Harman Ödül Programı tanıtıldı.

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Etkinliğin sonunda konuklara, Aylin Gezgüç’ün döngüsel ekonomi, liderlikte yeni dönem ve değişimin dinamiklerini ele aldığı "Gücün İki Yüzü" adlı kitabı hediye edildi.