Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Kosova Ulusal Balesi, Bodrum'da sanatseverlerle buluştu

        Kosova Ulusal Balesi, Bodrum'da sanatseverlerle buluştu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Kosova Ulusal Balesi "Boléro" ve "Correr o Fado" eserleriyle sahneye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 23:43 Güncelleme:
        Kosova Ulusal Balesi, Bodrum'da sanatseverlerle buluştu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde, Kosova Ulusal Balesi "Boléro" ve "Correr o Fado" eserleriyle sahneye çıktı.

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festival kapsamında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşan Kosova Ulusal Balesi, klasik müzik ile çağdaş dansı bir araya getiren iki farklı yapımı izleyicilerin beğenisine sundu.

        Gecenin ilk bölümünde, koreograf Mehmet Balkan'ın Maurice Ravel'in dünyaca ünlü eseri üzerine hazırladığı "Boléro" sahnelendi. Ritmik yapısı ve giderek yükselen dramatik kurgusuyla dikkati çeken eser, dansın temposunu adım adım artıran koreografisiyle sanatseverlerden ilgi gördü.

        REKLAM

        Programın ikinci bölümünde ise koreograf Daniel Cardoso'nun imzasını taşıyan "Correr o Fado" izleyiciyle buluştu. Portekiz'in köklü müzik geleneği Fado'dan ilham alan eserde, melankoli, aşk, özlem ve yaşamın değişken akışı çağdaş dansın diliyle yorumlandı.

        Farklı kültürleri yansıtan iki özgün yapımı aynı gecede sahneleyen Kosova Ulusal Balesi, teknik başarısı, sahne disiplini ve güçlü yorumuyla festivalin dikkati çeken topluluklarından biri oldu.

        Kosova Ulusal Balesi, "Boléro" ve "Correr o Fado" eserlerini yarın ikinci kez Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

        REKLAM

        Festival, seçkin eserlerin yer aldığı programıyla 17 Ağustos'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da güneş tutulması ilgiyle izlendi
        Avrupa'da güneş tutulması ilgiyle izlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku, İstanbul'da!
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku, İstanbul'da!
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        Vlahovic, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Vlahovic, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Çetin’den transfer, şampiyonluk ve TFF açıklaması!
        Çetin’den transfer, şampiyonluk ve TFF açıklaması!
        Kuzey Makedonya'da toprağa verildi
        Kuzey Makedonya'da toprağa verildi
        Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması!
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı

        Benzer Haberler

        Bodrum'da uyuşturucu ticaretine suçüstü: 2 şüpheli yakalandı
        Bodrum'da uyuşturucu ticaretine suçüstü: 2 şüpheli yakalandı
        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
        Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
        Muğla Seydikemer'de orman yangını kontrol altında
        Muğla Seydikemer'de orman yangını kontrol altında
        Gölköy'de deniz dibi temizliği
        Gölköy'de deniz dibi temizliği
        Önce servis aracına ardından tıra çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
        Önce servis aracına ardından tıra çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı