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        "Marella Discovery" kruvaziyeri Marmaris'e 1750 turistle geldi

        Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery", Muğla'nın Marmaris ilçesine 1750 turist getirdi.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 11:36 Güncelleme:
        "Marella Discovery" kruvaziyeri Marmaris'e 1750 turistle geldi

        Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery", Muğla'nın Marmaris ilçesine 1750 turist getirdi.​​​​​​​

        Patmos Adası'ndan gelen 264 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğunluğu İngiliz 1750 yolcu ve 742 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Bazı turistler de Dalyan turuna katıldı.

        Kruvaziyerin gece saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesine hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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