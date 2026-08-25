Marmaris açıklarında karaya oturan gezi teknesindeki 11 kişi kurtarıldı

Karaya oturan gezi teknesi ise bölgede bulunan başka bir gezi teknesinin desteğiyle bulunduğu yerden kurtarılarak Marmaris Limanı'na götürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında içerisinde 11 kişinin bulunduğu gezi teknesinin karaya oturduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-07) ile Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

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