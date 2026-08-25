Marmaris Belediyesi FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamada ise yeni sezonda teknik heyet ve futbolculara başarı dilenerek, "Büyük taraftarımızın desteğiyle şampiyon olacağımıza inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TFF Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) mücadele edecek olan Marmaris Belediyesi Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

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