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        Marmaris Belediyesi FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı

        TFF Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) mücadele edecek olan Marmaris Belediyesi Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Marmaris Belediyesi FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı

        TFF Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) mücadele edecek olan Marmaris Belediyesi Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren Muğla temsilcisi, ilk idmanını Bilgin Özkaynak Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

        Yeni sezonun ilk antrenmanında, Marmaris Belediyesi Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Bilgin Özkaynak ve Teknik Direktör Erdal İşkar açıklamalarda bulunarak takımın hedeflerini değerlendirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamada ise yeni sezonda teknik heyet ve futbolculara başarı dilenerek, "Büyük taraftarımızın desteğiyle şampiyon olacağımıza inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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