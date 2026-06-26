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        Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Yörük'e veda programı düzenlendi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine atanan Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük ile görev yeri değişen hakim ve savcılar onuruna veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Yörük'e veda programı düzenlendi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine atanan Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük ile görev yeri değişen hakim ve savcılar onuruna veda programı düzenlendi.

        Adaköy Mahallesi'ndeki bir marinada gerçekleştirilen programa Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, hakimler, savcılar, avukatlar, adliye personeli ve davetliler katıldı.


        Başsavcı Fatmagül Yörük, konuşmasında Marmaris'te görev yapmanın maddi ve manevi zorluklarının farkında olduklarını belirterek, Adalet Bakanlığının desteğiyle bu sorunların azaltılması amacıyla 20 lojmanın tahsis işlemlerini tamamladıklarını söyledi.

        Görev yaptığı üç yıl boyunca adalet hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesi için özveriyle çalışan tüm meslektaşlarına teşekkür eden Yörük, "Görev yaptığım üç sene boyunca adaletin tesisini hızlandırmak için özveriyle çalışan hakim, savcı ve avukat meslektaşlarıma, müdürlerime ve personelime şükranlarımı sunuyorum. Hakkınızı helal ediniz." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikte söz alarak adliyeye veda eden Marmaris hakimleri Tuğçe Malhun Çakır Çanta, Murat Polat, Hazal Bulut Yedidağ ile Cumhuriyet savcıları Burhanettin Güzel, Ata Ömer Türkdönmez, Yusuf Yedidağ ve Baki Metehan Ateş'e hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da ilçeye katkılarından dolayı Başsavcı Yörük'e teşekkür ederek anı plaketi verdi.

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