Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki palyatif bakım merkezi 31 yatak kapasitesine çıkarıldı

Marmaris Devlet Hastanesi bünyesinde, Marmaris Ticaret Odasının katkılarıyla kapasitesi artırılan Marmaris Ticaret Odası Palyatif Bakım Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.





Daha önce 10 yatak kapasitesiyle hizmet veren merkez, yürütülen çalışmaların ardından 31 yatak kapasitesine ulaştı. Proje kapsamında 11 tam donanımlı oda ile 21 yeni yatak hizmete kazandırıldı.



Merkezde oluşturulan odaların hasta yatakları, tıbbi cihazları, teknik ekipmanları ve tefrişat ihtiyaçlarının Marmaris Ticaret Odası tarafından karşılandı.



Tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayan merkezin, palyatif bakım hizmeti bekleyen hastaların tedavi ve bakım süreçlerinin daha hızlı yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.



Merkezin açılışına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, Meclis Başkanı Zekiye İpci, oda meclis ve yönetim kurulu üyeleri, Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Oğuzhan Şamil Erciyes, Başhekim Yardımcısı Dr. Erdoğan Kocayiğit ile Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce katıldı.

