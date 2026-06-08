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        Marmaris'e "Aroya" kruvaziyeri 2 bin 41 turist getirdi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine, "Aroya" isimli kruvaziyerle 2 bin 41 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Marmaris'e "Aroya" kruvaziyeri 2 bin 41 turist getirdi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine, "Aroya" isimli kruvaziyerle 2 bin 41 turist geldi.

        Bodrum ilçesinden gelen Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, 2 bin 41 yolcu ile 1054 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        "Aroya"nın akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak turuna devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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