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        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 4 bin 137 turist geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesini, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle gelen 4 bin 137 turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 4 bin 137 turist geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesini, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle gelen 4 bin 137 turist ziyaret etti.


        Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide 4 bin 137 yolcu ve 1348 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

        İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

        MSC Divina'nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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