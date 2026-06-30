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        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 4 bin 59 turist geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle 4 bin 59 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Marmaris'e "MSC Divina" kruvaziyeriyle 4 bin 59 turist geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle 4 bin 59 turist geldi.


        Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide 4 bin 59 yolcu ve 1293 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

        İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

        MSC Divina'nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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