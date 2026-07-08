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        Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlık toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlık toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında, ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığının yayımladığı talimatlar doğrultusunda ilçede gerçekleştirilecek anma programları değerlendirildi.

        Toplantıda, bu yıl "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenecek etkinliklerin planlaması yapılarak, kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik kararlar alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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