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        Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Marmaris'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada çıkan yangın ormanlık alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

        Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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