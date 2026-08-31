Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te görev değişikliği yapan emniyet müdürlerinden Kaymakam Kaya'ya ziyaret

        Marmaris'te görev değişikliği yapan emniyet müdürlerinden Kaymakam Kaya'ya ziyaret

        Marmaris ilçesinde görev değişikliği yapan emniyet müdürleri, Kaymakam Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Marmaris'te görev değişikliği yapan emniyet müdürlerinden Kaymakam Kaya'ya ziyaret

        Marmaris ilçesinde görev değişikliği yapan emniyet müdürleri, Kaymakam Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

        Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanan Marmaris eski İlçe Emniyet Müdürü Murat Karaman ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Yalçın, Kaymakam Kaya ile bir araya geldi.

        Ziyarette Kaya, Marmaris'te görev yaptığı süre boyunca ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Karaman'a teşekkür etti.

        Karaman'a yeni görevinde başarılar dileyen Kaya, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yalçın'a da yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Muğla'da genç kemancılar 23. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında konser ver...
        Muğla'da genç kemancılar 23. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında konser ver...
        Muğlalı sporcular şampiyonadan dereceyle döndü
        Muğlalı sporcular şampiyonadan dereceyle döndü
        Plaj Voleybolu Şenliği Gündoğan'da
        Plaj Voleybolu Şenliği Gündoğan'da
        1. Uluslararası Muğla Seramik Sempozyumu sona erdi
        1. Uluslararası Muğla Seramik Sempozyumu sona erdi
        Muğla'da Jandarma trafik denetimlerinde 155 araç trafikten men edildi
        Muğla'da Jandarma trafik denetimlerinde 155 araç trafikten men edildi
        Arı zehrinden zeytinyağına, MSKÜ Gıda Laboratuvarı kapılarını tüm Türkiye'y...
        Arı zehrinden zeytinyağına, MSKÜ Gıda Laboratuvarı kapılarını tüm Türkiye'y...