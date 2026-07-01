Marmaris'te "İçmeler Hizmet İçi Eğitim Tesisi" açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris ilçesinde yaklaşık 40 milyon liralık yatırımla yenileme çalışmaları tamamlanan eğitim ve spor tesisi törenle hizmete alındı.



1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkisinde düzenlenen açılış törenine, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Tersane Komutanı Tuğamiral Cemalettin Çiftçi, oda başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Yaklaşık 30 bin metrekarelik tahsisli alan üzerine kurulan tesis, hem hizmet içi eğitim merkezi olarak kullanılacak hem de yelken başta olmak üzere su sporları branşlarında eğitimlere ev sahipliği yapacak.



Kaymakam Kaya törende yaptığı konuşmada, kentteki tüm kurumların işbirliği içinde çalıştığını vurgulayarak, "Göreve başladığımda burada atıl durumda bir bina bulunuyordu. Büyükşehir Belediyemiz bu alanı kullanılabilir hale getirerek milli takım seçmelerine ev sahipliği yapmasını sağladı. Federasyonun talep ettiği niteliklerde örnek bir tesisi işbirliğiyle hayata geçirdik." dedi.



Genel Sekreter Yılmaz da tesisin yapımına yaklaşık bir buçuk yıl önce başlandığını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Yılda yaklaşık 10 bin Muğlalının yararlanmasını hedeflediğimiz tesisin hem sporun gelişmesine hem de sosyal yaşama önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Kısa süre önce milli takım yüzme seçmeleri de bu tesiste gerçekleştirildi. Kültür, sanat ve spor alanındaki yatırımlarımızla dezavantajlı bireylerin ve tüm vatandaşlarımızın sosyal yaşama eşit koşullarda katılımını desteklemeye devam edeceğiz."



Belediye Başkanı Ünlü ise ilçenin doğa ve su sporları potansiyeline dikkati çekerek, "Birçok çocuğumuz burada hem eğitim alacak hem de sporla ve sosyal aktivitelerle buluşacak. Buradan geleceğin başarılı sporcularının yetişmesini diliyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Münevver Tetik, 40 milyon liralık yatırım kapsamında altyapı, çevre düzenlemesi ve 4 yeni yapının inşasını tamamladıklarını kaydetti.



Alanın engelli erişimine uygun platform ve rampalarla modern bir merkeze dönüştürüldüğünü aktaran Tetik, süreçlerin ardından tesisin kamu yararına kazandırıldığını ifade etti.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından program, sporcuların jet ski gösterileri ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.​​​​​​​

