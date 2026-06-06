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        Marmaris'te "L'Etape by Tour de France" bisiklet festivali kapsamında halk sürüşü yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın resmi amatör serisi olan "Visa Maximiles Black L'Etape Marmaris by Tour de France" etkinlikleri kapsamında "Halk Sürüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 13:55 Güncelleme:
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        Marmaris'te "L'Etape by Tour de France" bisiklet festivali kapsamında halk sürüşü yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın resmi amatör serisi olan "Visa Maximiles Black L'Etape Marmaris by Tour de France" etkinlikleri kapsamında "Halk Sürüşü" gerçekleştirildi.

        19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda, Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Burak Üstündağ ile L'Etape Türkiye Organizasyon Direktörü Ömer Kafkas'ın startını verdiği sürüşle bisiklet tutkunları Tour de France heyecanına ortak oldu.

        Katılımın ücretsiz olduğu ve her yaştan bisikletseverin yer aldığı etkinlikte, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Asbaşkanı Metin Cengiz, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kenan Güler, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ve L'Etape Series Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Mathieu Clanchin de parkurda pedal çevirdi.

        Yaklaşık 6,6 kilometrelik aile dostu parkurda düzenlenen sürüş, Atatürk Caddesi'nden başlayarak Ulusal Egemenlik Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Yunus Nadi Caddesi ve Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı güzergahının ardından yeniden başlangıç noktasında tamamlandı.

        Öte yandan, sporcuları, aileleri ve ziyaretçileri bir araya getiren 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki Expo Alanı'nın 3 gün boyunca açık kalacağı bildirildi.

        Alanda Tour de France ruhunu yansıtan deneyim alanları, interaktif etkinlikler, sahne gösterileri ve çeşitli markaların stantları ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        Visa Maximiles Black L'Etape Marmaris by Tour de France'ın resmi yarış startı ise yarın verilecek.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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