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        Marmaris'te orman yangınına neden olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına neden olduğu öne sürülen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 21:03 Güncelleme:
        Marmaris'te orman yangınına neden olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına neden olduğu öne sürülen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının yangının başladığı anlarda bir motosikletin bölgeden uzaklaştığını belirtmesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        Yapılan incelemede motosikletin sürücüsünün H.İ.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Belediyede temizlik görevlisi olduğu öğrenilen H.İ.Ş'nin emniyetteki ilk ifadesinde, dinlenmek amacıyla durduğu sırada içtiği sigaranın rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturduğunu, panikleyerek olay yerinden uzaklaştığını söylediği belirtildi.

        Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma kapsamında şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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