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        Marmaris'te orman yangınlarına karşı yol kenarlarında "yanıcı madde" temizliği başlatıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaz aylarında artan araç trafiğiyle oluşabilecek orman yangını risklerini asgariye indirmek amacıyla kara yolu kenarlarında temizlik ve yangın önleme şeridi oluşturma çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Marmaris'te orman yangınlarına karşı yol kenarlarında "yanıcı madde" temizliği başlatıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaz aylarında artan araç trafiğiyle oluşabilecek orman yangını risklerini asgariye indirmek amacıyla kara yolu kenarlarında temizlik ve yangın önleme şeridi oluşturma çalışması yürütülüyor.


        Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Marmaris-Muğla ve Marmaris-Datça kara yollarının ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde, iş makineleri ve orman işçilerinin katılımıyla çalışma yapıyor.

        Çalışmayla, özellikle yaz sezonunda seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritleri, cam şişeler ve çeşitli atıkların büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekiliyor.

        Temizlik çalışmalarıyla hem yangın riskinin azaltılması hem de olası bir yangın durumunda alevlerin ormanlık alanların derinliklerine ulaşmasının engellenmesi hedefleniyor.

        Ayrıca oluşturulan güvenlik şeritleri sayesinde yangın söndürme ekiplerinin bölgeye daha hızlı ve güvenli müdahale edebilmesi amaçlanıyor.


        İlçe genelinde yürütülen faaliyetler kapsamında, özellikle yol kenarlarında yangının başlamasını ve yayılmasını kolaylaştırabilecek kuru otlar, çalılar ile kurumuş ağaç dalları temizleniyor.

        Orman ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaç dallarında budama işlemi de gerçekleştiriyor. Toplanan organik atıklar ise nemli hava koşullarında, tüm güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde imha ediliyor.

        - Sürücülere "izmarit" ve "cam atık" uyarısı

        Yol kenarlarında yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, AA muhabirine, yangın önleme çalışmalarının iş makineleri ve işçi gücüyle aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

        Özellikle seyir halindeki araçlardan yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin ve cam atıklarının büyük bir risk barındırdığına dikkati çeken Şahin, "Yaz aylarında rüzgar ve yüksek sıcaklıkla birleşen küçük bir izmarit kıvılcımı, hektarlarca orman alanının kül olmasına neden olabiliyor." dedi.

        Ekiplerin sahada fiziki olarak her türlü önlemi aldığını vurgulayan Şahin, özellikle sürücülerin ve vatandaşların da araçlarından dışarıya sigara izmariti atmama konusunda dikkatli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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