Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te özel eğitim öğrencilerinin "Bir Gün Değil, Her Gün Yanındayım" sergisi açıldı

        Marmaris'te özel eğitim öğrencilerinin "Bir Gün Değil, Her Gün Yanındayım" sergisi açıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, eTwinning projesi kapsamında özel eğitim sınıfı öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen sene sonu sergisiyle beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Marmaris'te özel eğitim öğrencilerinin "Bir Gün Değil, Her Gün Yanındayım" sergisi açıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, eTwinning projesi kapsamında özel eğitim sınıfı öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler, düzenlenen sene sonu sergisiyle beğeniye sunuldu.

        Özel Marmaris Uğur İlkokulu ile Beldibi Sıtkı Zaralı İlk ve Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerinin ortaklaşa hazırladığı sergi, Beldibi Sıtkı Zaralı İlk ve Ortaokulu binasında açıldı.

        Özel çocukların yıl boyunca büyük bir özveriyle hazırladıkları resim, el sanatları ve tasarım ürünlerinin yer aldığı açılışa Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel katıldı.

        Protokol üyeleri, öğrencilerin hayal güçlerini ve üretkenliklerini yansıtan stantları tek tek gezerek çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

        - Özel öğrencilerin sosyal uyumuna katkı sağlandı

        Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, "Bir Gün Değil, Her Gün Yanındayım" projesi, farklı okullardaki özel eğitim öğrencilerinin akranlarıyla etkileşimini artırmayı, el becerilerini geliştirmeyi ve toplumsal farkındalık yaratarak sosyal uyum süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor.

        Açılışta özel eğitim öğrencileriyle yakından ilgilenen ve sergilenen ürünleri inceleyen Kaymakam Nurullah Kaya, çocukların fırsat verildiğinde ne kadar üretken ve başarılı olabildiklerini görmekten gurur duyduğunu belirterek, projede emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Ziyaretçilerin beğenisini toplayan sene sonu sergisi, okul idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı anı fotoğrafı çekimiyle sona erdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        Olağanüstü kurultay imzaları genel merkezde
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Volkswagen'de daralma sinyali
        Volkswagen'de daralma sinyali
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Prof. Dr. Kürşad Zorlu açıkladı... Türkçe ortak alfabeye bir adım daha!
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Türkiye'nin en büyükleri açıklandı
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        "Ejderha nefesi"nde ölümcül risk!
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Dünya Kupası'nda futbolcular neden pembe krampon giyiyor?
        Şapkalar yarıştı
        Şapkalar yarıştı
        Borcu olana 76 günlük süre
        Borcu olana 76 günlük süre
        Saygıyla ölçülüyor
        Saygıyla ölçülüyor

        Benzer Haberler

        Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu'nu Trabzonspor da istiyor
        Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu'nu Trabzonspor da istiyor
        Karavandaki yangın, otomobile de sıçradı
        Karavandaki yangın, otomobile de sıçradı
        Menteşeli gençler tarih ve sanatla buluştu
        Menteşeli gençler tarih ve sanatla buluştu
        Otomobil, kavşakta takla attı; 2'si ağır 3 yaralı
        Otomobil, kavşakta takla attı; 2'si ağır 3 yaralı
        Otomobil hurdaya döndü; 2 yaralı
        Otomobil hurdaya döndü; 2 yaralı
        Kavaklıdere'de Bircan öğretmen sevenlerini üzdü
        Kavaklıdere'de Bircan öğretmen sevenlerini üzdü