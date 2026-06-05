Marmaris'te "Visa Maximiles Black L'Etape Marmaris" bisiklet festivali heyecanı başladı

Dünyanın prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın resmi amatör serisi olan "Visa Maximiles Black L'Etape Marmaris by Tour de France" kapsamında kurulan Expo Alanı, düzenlenen törenle açıldı.



Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda oluşturulan Expo Alanı, sporcuları, markaları ve bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek organizasyonun açılış töreninde yetkililer, organizasyonun detaylarını ve bölge turizmine katkılarını paylaştı.









- Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya: "Riskler planlandı, binin üzerinde personel görev alıyor"



Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, törende yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıl önce kurulan bir hayali paylaşarak süreci hep birlikte olgunlaştırdıklarını söyledi.



Bir ay önce düzenlenen koordinasyon toplantılarıyla programın kaidelerini belirleyip tedbirleri almaya başladıklarını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:



"Bayram sonrası ve çarşamba günü itibarıyla Muğla Valiliğimizin himayesinde toplantılarla beraber bu süreç daha da hızlandı ve riskler planlandı. Bu konuda hem Muğla Valiliğimizin hem Büyükşehir Belediyemizin ciddi bir organizasyon kabiliyeti var. İnşallah güzel bir organizasyon bizi bekliyor. Bu konuda binin üzerinde asayiş, kolluk, itfaiye, sağlık ve orman teşkilatımızın, adını anamadığım diğer kurum ve kuruluşlarımızın memur ve işçileriyle beraber bu organizasyonu desteklediğimizi belirtmek isterim. Bugün bunu bu organizasyonla dünya elitler liginde de bir kez daha göstermenin gayreti içindeyiz."









- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü: "Marmaris ve Muğla için çok önemli bir işbirliği"



Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de organizasyonun altyapısına katkı sağlayan Valilik ve Kaymakamlığa teşekkür etti.



Etkinliğin bölge için büyük bir değer taşıdığını anlatan Ünlü, "Marmaris için, Muğla için çok önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun ilerleyen yıllarda daha da büyüdüğünü göreceğiz. Umarım çok uzun yıllar bu işbirliği hem Tour de France serileri için hem de Marmaris için çok büyük, çok önemli bir işbirliği haline gelecektir. Kazasız belasız bir yarış diliyorum." ifadesini kullandı.









- "Milyarlarca dolarlık pazarda Türkiye çok iddialı"



L'Etape Türkiye by Tour de France Organizasyon Direktörü ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas ise amatör sporcular için tasarlanan bu etabı Marmaris'e taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Zorlu organizasyonun arkasında uzun süredir çalışan çok büyük bir ekibin olduğunu belirten Kafkas, şunları kaydetti:



"Dünyada spor turizmi çok gelişmekte ve büyük bir pazar oluşturmaktadır. Artık milyarlarca dolarlık oluşmuş olan bir pazarda Türkiye, bütün doğal güzellikleriyle spor turizminin en iddialı ülkelerinden bir tanesi. Kaliteli organizasyonlar sayesinde Türkiye, dünyadaki spor turizminde iddiasını artırmaktadır. L'Etape by Tour de France'ın, dünyanın en büyük birkaç organizasyonundan biri olan işbirliğini şimdi artık Marmaris'te yaşıyoruz."



L'Etape Series by Tour de France Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Mathieu Clanchin de tüm katılımcıların ve bisiklet severlerin bu popüler etkinlikteki atmosferin tadını çıkarmasını hedeflediklerini belirterek, gelecek yıllarda organizasyonu daha da büyütmeyi umduklarını kaydetti.









- Festival programı halk sürüşüyle devam edecek



Yoğun ilgi nedeniyle kayıtları tamamlanan ve 16 farklı ülkeden 120'si yabancı olmak üzere 700 sporcunun mücadele edeceği organizasyonun festival programı, yarın saat 11.00'de L'Etape Marmaris by Tour de France Halk Sürüşü yapılacak.



Etkinlik, 7 Haziran Pazar günü 96,7 kilometrelik uzun ve 65,8 kilometrelik kısa parkur yarışlarının ardından ödül töreni ile son bulacak.

