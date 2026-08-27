"Mein Schiff 5" kruvaziyeri 2 bin 756 yolcusuyla Bodrum'a geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyerle 2 bin 756 yolcu geldi.
Giriş: 27.08.2026 - 11:47 Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyerle 2 bin 756 yolcu geldi.
Malta bayraklı 295 metrelik gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.
Mykonos'tan gelen gemide çoğu Alman 2 bin 756 yolcu ile 954 personel bulunuyor.
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezi ile tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere limandan ayrıldı.
Geminin akşam Heraklion Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ