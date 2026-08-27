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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri "Mein Schiff 5" kruvaziyeri 2 bin 756 yolcusuyla Bodrum'a geldi

        "Mein Schiff 5" kruvaziyeri 2 bin 756 yolcusuyla Bodrum'a geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyerle 2 bin 756 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 11:47 Güncelleme:
        "Mein Schiff 5" kruvaziyeri 2 bin 756 yolcusuyla Bodrum'a geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyerle 2 bin 756 yolcu geldi.

        Malta bayraklı 295 metrelik gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

        Mykonos'tan gelen gemide çoğu Alman 2 bin 756 yolcu ile 954 personel bulunuyor.

        Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezi ile tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere limandan ayrıldı.

        Geminin akşam Heraklion Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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