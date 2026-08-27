"Mein Schiff 5" kruvaziyeri 2 bin 756 yolcusuyla Bodrum'a geldi

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezi ile tarihi ve turistik yerleri gezmek üzere limandan ayrıldı.

Mykonos'tan gelen gemide çoğu Alman 2 bin 756 yolcu ile 954 personel bulunuyor.

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