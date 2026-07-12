Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı

        Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Erkan Taş oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 21:42 Güncelleme:
        Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Erkan Taş oldu.

        Menteşe Mahallesi'ndeki Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere çeşitli kategorilerde 22'si başpehlivan 486 güreşçi katıldı.

        Güreşlerin finalinde rakibi Ali Gürbüz'ü yenen son Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş, başpehlivan oldu.

        Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, organizasyona gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyledi.

        Ata sporu heyecanının Kavaklıdere'de yaşandığını belirten Demir, bu sporun yaşatılmasına katkı sağlayan tüm pehlivanlara, emeği geçenlere ve güreşseverlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık
        Wimbledon'un kralı Sinner!
        Wimbledon'un kralı Sinner!
        Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!
        Dalından kiraz yediler, hayatlarını kaybettiler!
        Trossard'da işlem tamam!
        Trossard'da işlem tamam!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Ersin Destanoğlu resmen Al Jazira'da!
        Hikayesi herkesi ağlatmıştı! Kırmızılı kadın hayatını keybetti
        Hikayesi herkesi ağlatmıştı! Kırmızılı kadın hayatını keybetti
        Doğan Alemdar'dan Nübel açıklaması!
        Doğan Alemdar'dan Nübel açıklaması!
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Kahreden kaza! Bir aile yok oldu!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Mete Gazoz, altın madalya kazandı!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Souvenirs d'İlber
        Souvenirs d'İlber
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında

        Benzer Haberler

        Muğla açıklarında yaralanan araştırma gemisi personeline tıbbi tahliye
        Muğla açıklarında yaralanan araştırma gemisi personeline tıbbi tahliye
        Muğla'da "silahlı yağma" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Muğla'da "silahlı yağma" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Ula'da yol kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Ula'da yol kenarında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Bodrum'da firari hükümlü, saklandığı adreste yakalandı
        Bodrum'da firari hükümlü, saklandığı adreste yakalandı
        Köyceğiz'de Muharrem Ayı'nın bereketi Yayla Mahallesi'nde paylaşıldı
        Köyceğiz'de Muharrem Ayı'nın bereketi Yayla Mahallesi'nde paylaşıldı
        150 kişilik ekiple Emin Anter Bulvarı'nda gece mesaisi
        150 kişilik ekiple Emin Anter Bulvarı'nda gece mesaisi