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        Milas Belediyesi operasyonunda 18 tutuklama Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu da tutuklandı

        Muğla'nın Milas belediyesine yönelik Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 18'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz da yer alırken, 2 şüpheli hakkında ev hapsi, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 02:53 Güncelleme:
        Milas Belediyesi operasyonunda 18 tutuklama Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu da tutuklandı

        Muğla'nın Milas belediyesine yönelik Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 18'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz da yer alırken, 2 şüpheli hakkında ev hapsi, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı çıktı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarına ilişkin Milas Belediye Başkanı ile birlikte Muğla merkezli soruşturma kapsamında (Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu) 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

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        Şüphelilere yönelik operasyonda 2,5 milyar lirayı aşan sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, sahte ihale evraklarıyla Milas Belediyesi'ne başvuran şirketlere iş deneyim belgesi düzenlendiği, 34 farklı şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin ise belediye tarafından onaylandığı ileri sürüldü.

        Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişinin incelemelerinde, başvuru yapan şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu belirlenirken, şirketlerin SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına rağmen, sicil numaralarının farklı olduğu tespit edildi. Farklı şirketler adına düzenlenen iş deneyim belgesi talep dilekçelerinin aynı formatta olduğu, geçici kabul tutanaklarında ise farklı tarihlere rağmen heyet üyelerinin imzalarının aynı şekil ve konumda bulunduğu belirtildi.

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        Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlere ilişkin ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğu, Kamu İhale Kurumundan alınan bilgi ve belgelerde, sahte evraklarla elde edilen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı, söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu ileri sürüldü.

        Muğla adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından iki şüpheli hakkında ev hapsi kararı çıkarken, aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, oğlu Doruk Topuz ile birlikte 18 şüpheli hakkında tutuklama, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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