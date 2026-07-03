Muğla açıklarında arıza nedeniyle sürüklenen yattaki 4 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında sürüklenen ticari yattaki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari bir yatın motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi. Ticari yat, ekip tarafından içerisindeki 4 kişiyle Ekincik Limanı'na çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.