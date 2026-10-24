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        Muğla Eğitim-Bir-Sen'den delegelere kongreye davet

        Muğla'nın 13 ilçesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde delegelerle bir araya gelen EğitimBirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 8. Olağan Genel Kurul öncesinde yeni dönemin çalışma programını değerlendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:55 Güncelleme:
        Muğla Eğitim-Bir-Sen'den delegelere kongreye davet

        Muğla'nın 13 ilçesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde delegelerle bir araya gelen EğitimBirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 8. Olağan Genel Kurul öncesinde yeni dönemin çalışma programını değerlendirdi.

        Şube olarak Muğla'nın tüm ilçelerinde ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde delegelerle istişare ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten Uçak, toplantılarda geride kalan dönemin değerlendirildiğini, yeni dönemin çalışma programı ve yol haritasının ele alındığını ifade etti.

        Görüş ve önerileriyle sürece katkı sunan delegelere teşekkür eden Uçak, kongrelerin yalnızca bir seçim süreci olmadığını, teşkilat iradesinin ortaya konulduğu, birlik ve beraberliğin güçlendirildiği önemli bir istişare zemini olduğunu kaydetti.

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        Genel kurul 25 Ekim'de

        EğitimBirSen Muğla Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulunun 25 Ekim Pazar günü saat 10.30'da Muğla Öğretmenevi'nde gerçekleştirileceğini belirten Uçak, tüm delegeleri oy kullanmaya, üyeleri ve sendika dostlarını ise kongre heyecanına ortak olmaya davet etti. Genel kurulun teşkilat, üyeler ve eğitim çalışanları için hayırlı olmasını dileyen Uçak, açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bizim için kongreler; sadece bir seçim süreci değil, teşkilatımızın iradesini ortaya koyduğu, kardeşlik hukukumuzu güçlendirdiğimiz ve geleceğe dair hedeflerimizi birlikte belirlediğimiz önemli bir istişare zeminidir. 25 Ekim Pazar günü saat 10.30'da Muğla Öğretmenevinde gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Genel Kurulumuza tüm delegelerimizi sandıkta iradelerini ortaya koymaya; üyelerimizi ve dostlarımızı da bu heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz. Kongremizin teşkilatımız, üyelerimiz ve eğitim çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerimizin kaybedeni yoktur; kazanan EğitimBirSen'dir, kazanan kardeşliktir, birlik ve beraberliğimizdir. İstikrar sürsün, teşkilatımız büyüsün" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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