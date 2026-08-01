Muğla Gelişim Derneğinde Menteşe Hipodromu Projesi değerlendirildi

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Gelişim Derneğinin toplantısına katılarak Menteşe Hipodromu Projesi ile kente yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Muğla Gelişim Derneğinin geleneksel grup toplantısında, derneğin üzerinde çalıştığı Menteşe Hipodromu Projesi başta olmak üzere Muğla'nın geleceğine yönelik projeler ele alındı.



Dernek Başkanı Burak Nizamoğlu, Menteşe Hipodromu Projesi'nde önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, Milletvekili Kadem Mete'nin sürece katkı sunduğunu ifade etti.



Projeye ilişkin daha önce Mete ile bir araya geldiklerini hatırlatan Nizamoğlu, hipodrom projesinin hayata geçirilmesi için destek ve iş birliğinin süreceğini söyledi.



AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise dernek yönetimiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, farklı meslek gruplarından oluşan genç ve dinamik yönetimin Muğla için önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.



Toplantıda, Muğla'nın gelişimine yönelik projelerin yanı sıra Menteşe Hipodromu Projesi'nde gelinen son durumun da değerlendirildiğini aktaran Mete, projenin tamamlanmasıyla kente önemli bir değer kazandırılacağına inandığını kaydetti.



Mete, Muğla Gelişim Derneği ile ortak akıl ve istişare anlayışı içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.



Toplantının sonunda dernek üyesi Atiye Betül Baş tarafından Milletvekili Mete'ye teşekkür plaketi verildi.

