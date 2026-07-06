Muğla merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında bilgi ve belge bulunan, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen kişilere yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Muğla merkezli İstanbul ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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