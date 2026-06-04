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        Muğla yerli turistle "çifte bayram" etti

        DURMUŞ GENÇ - Kurban Bayramı tatilinde Güney Ege'deki Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde, 2 milyondan fazla yerli turist konuk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:15 Güncelleme:
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        Muğla yerli turistle "çifte bayram" etti

        DURMUŞ GENÇ - Kurban Bayramı tatilinde Güney Ege'deki Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde, 2 milyondan fazla yerli turist konuk edildi.

        Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçeleri, yabancı ziyaretçilerin yanı sıra 9 günlük bayram tatilinde Türklerin de ilk tercihleri arasında yer aldı.

        Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'da yerli turistler bayram tatilinde turistik tesisleri, plajları, tabiat parklarını, restoranları ve kafeleri doldurunca işletme sahipleri çifte bayram yaptı.

        Bölgedeki otellerin yanı sıra çadır ve karavan kamp alanları da doldu.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, bayram tatilinde Muğla'nın ilçelerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Ziyaretçilerin huzur içinde tatillerini geçirmeleri için her türlü güvenlik ve trafik önlemini aldıklarını belirten Akbıyık, "Kurban Bayramı tatilinde Muğla'nın turistik ilçeleri yerli turistin tercihi oldu, konaklama tesislerimiz doldu. Muğla ve ilçelerine bayram tatili için 500 binden fazla araç giriş yaptı. 2 milyonun üzerinde yerli turisti kentimizde misafir ettik." dedi.

        Lüks yat trafiğinin de oldukça yoğun olduğunu ifade eden Akbıyık, koyların çok sayıda ziyaretçi ağırladığını kaydetti.

        Deniz, kum, güneş tatilinin yanı sıra mavi ile yeşilin kucaklaştığı koylarda ziyaretçilerin gönüllerince tatil yaptığını dile getiren Akbıyık, "9 günlük süre içerisinde Muğla'mıza 10 hudut kapısı ve 2 havalimanımızdan da yaklaşık 300 bin kişi giriş yaptı. Bu girişlerin 100 binin üzerini yabancı turistlerimiz oluşturdu." diye konuştu.

        Gelen yabancı misafirlerin yüzde 50'sini İngilizlerin oluşturduğunu, ikinci sırada ise Rus turistlerin yer aldığını kaydeden Akbıyık, kentteki toplam yoğunluğun yüzde 90'ının ise yerli turistler olduğunu aktardı.

        -"Trafik kazalarında yüzde 30 azalma yaşandı"

        Bayram süresince emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin gece gündüz demeden görev başında olduğunu vurgulayan Akbıyık, alınan sıkı tedbirler sayesinde asayiş ve trafik yönünden büyük bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirdi.

        Vali Akbıyık, "Trafik kazalarında ve yaralanmalarda geçen dönemlere oranla yüzde 20 ile 30 civarında bir azalma yaşandı. Maalesef iki ölümlü trafik kazamız oldu, bu bizleri derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ancak genel anlamda tatil, huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlandı" ifadelerini kullandı.

        Muğla'nın Türkiye genelinde orman varlığı bakımından ikinci sırada yer aldığına dikkati çeken Akbıyık, bayram öncesinde yaptıkları uyarılara vatandaşların büyük ölçüde riayet ettiğini söyledi.

        Muğla'nın deniz temizliği, ekolojik yapısı ve eşsiz koylarıyla sadece deniz-kum-güneş turizminin değil, mavi yolculuğun da dünyadaki en önemli merkezi olduğunu belirten Akbıyık, özellikle Göcek, Marmaris ve Bodrum'da yat ve tekne turizminin bayram boyunca had safhada olduğunu anlattı.

        Akbıyık, kültür turizmi kapsamında ören yerleri ve arkeolojik alanların da yoğun ilgi gördüğüne işaret ederek, spor turizminde de kentin cazibe merkezi olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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