Muğla'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 19 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Zümrüt Kargı Koyu mevkisinde, düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Sahil Güvenlik Botu ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kara üzerinde 2'si çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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