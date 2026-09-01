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        Muğla'da 2 kişi silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde 2 kişi, silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Muğla'da 2 kişi silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde 2 kişi, silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kötekli Mahallesi 56. Cadde'deki A1-2 Blok'un birinci katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Eve giren ekipler, B.Z.K. ile M.A'nın silahla başlarından vurulmuş halde yerde hareketsiz yattıklarını gördü.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Silah ve diğer deliller, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

        Polisin yaptığı araştırmada B.Z.K. ile M.A'nın bir süre ilişki yaşadığı ve yaklaşık 5 ay önce ayrıldıkları bilgisine ulaşıldı.

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        Cenazeler, evde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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