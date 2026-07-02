Muğla'da 4 ay önce heyelan nedeniyle kapanan mahalle yolunda çalışma sürüyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 ay önce heyelan nedeniyle kapanan ve iki mahalleyi birbirine bağlayan kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arsa ve Bağlıağaç mahallelerini bağlayan yolda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışma yapıyor.



Ekipler, alternatif güzergah oluşturarak yolu geçici olarak ulaşıma açtı.



Ticari ve tarımsal faaliyetlerin aksamaması amacıyla hayata geçirilen bu geçici düzenleme sayesinde bölgedeki ulaşım kesintisiz sürdürüldü. Heyelan yaşanan bölgede taş tahkimat, dolgu ve menfez imalatları devam ediyor.



Yolun uzun yıllar güvenli kullanılabilmesi amacıyla kalıcı çözüme yönelik projelendirme çalışmaları da eş zamanlı yapılıyor.



Arsa ve Bağlıağaç mahallelerini bağlayan yol, 22 Şubat’ta heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmış, güvenlik önlemleri alınarak yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatılmıştı.

