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        Muğla'da ahır ve saman deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Ula ilçesinde ahır ve çatısındaki saman deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Muğla'da ahır ve saman deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Ula ilçesinde ahır ve çatısındaki saman deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Portakallık Mahallesi'nde ahırda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu ahırda ve çatıdaki saman balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.

        Çok sayıda saman balyasının zarar gördüğü yangın, ahırda da hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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