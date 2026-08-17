Muğla'da ahır ve saman deposunda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Ula ilçesinde ahır ve çatısındaki saman deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 17.08.2026 - 12:02 Güncelleme:
Muğla'nın Ula ilçesinde ahır ve çatısındaki saman deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Portakallık Mahallesi'nde ahırda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu ahırda ve çatıdaki saman balyalarının bulunduğu depoda çıkan yangın söndürüldü.
Çok sayıda saman balyasının zarar gördüğü yangın, ahırda da hasara yol açtı.
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