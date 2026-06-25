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        Muğla'da ahırda çıkan yangında 200 saman balyası zarar gördü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Muğla'da ahırda çıkan yangında 200 saman balyası zarar gördü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


        Uğurlu Mahallesi'nde, Şevket Zeytincioğlu'na ait ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ahırdaki hayvanların güvenli alana tahliye edildiği yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle ahırda büyük çapta hasar oluşurken, depolanan 200 saman balyası tamamen yandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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