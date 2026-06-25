Muğla'da ahırda çıkan yangında 200 saman balyası zarar gördü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Uğurlu Mahallesi'nde, Şevket Zeytincioğlu'na ait ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ahırdaki hayvanların güvenli alana tahliye edildiği yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ahırda büyük çapta hasar oluşurken, depolanan 200 saman balyası tamamen yandı.​​​​​​​

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