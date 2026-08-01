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        Muğla'da ayakkabı mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayakkabı mağazasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Muğla'da ayakkabı mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayakkabı mağazasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kesikkapı Mahallesi Çarşı Caddesi'nde faaliyet gösteren 2 katlı ayakkabı mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle mağazada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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