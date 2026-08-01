Muğla'da ayakkabı mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayakkabı mağazasında çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 01.08.2026 - 18:50 Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayakkabı mağazasında çıkan yangın söndürüldü.
Kesikkapı Mahallesi Çarşı Caddesi'nde faaliyet gösteren 2 katlı ayakkabı mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle mağazada hasar oluştu.
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