Muğla'da ayakkabı mağazasında çıkan yangın hasara neden oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayakkabı mağazasında çıkan yangın söndürüldü.



Kesikkapı Mahallesi Çarşı Caddesi'nde faaliyet gösteren 2 katlı ayakkabı mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Yangın nedeniyle mağazada hasar oluştu.



