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        Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı.

        Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.

        Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer, 160 personelin yanı sıra belediyelere ait itfaiye ekipleri ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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