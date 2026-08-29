Muğla'da başlayan orman yangını Antalya'ya sıçradı

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer, 160 personelin yanı sıra belediyelere ait itfaiye ekipleri ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale ediliyor.

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