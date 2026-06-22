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        Muğla'da bir iş yerinde yaşanan bıçaklı kavga kameraya yansıdı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinde meydana gelen bıçaklı kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Muğla'da bir iş yerinde yaşanan bıçaklı kavga kameraya yansıdı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinde meydana gelen bıçaklı kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Türkkuyusu Mahallesi Hasan Reşat Öncü Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde, aralarında önceden husumet bulunduğu öne sürülen kişiler arasında kavga çıktı.

        İddiaya göre, B.Y, elindeki yaklaşık 20 santimetre uzunluğundaki ekmek bıçağıyla olay yerine gelerek husumetli olduğu kişilere saldırdı.

        Bunun üzerine iş yerindeki kişiler de kendilerini korumak amacıyla B.Y'ye müdahalede bulundu.

        İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda kullandığı bıçakla yakalanan B.Y. ekiplerce gözaltına alındı.

        Şüpheli hakkında "kasten yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Öte yandan kavga anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Görüntülerde, bıçakla işletmeye gelen zanlıya, iş yerindeki kişilerin ellerine aldıkları demir ve buna benzer malzemelerle karşı koymaya çalıştıkları görülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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