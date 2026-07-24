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        Muğla'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası il finalleri yapıldı

        Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmaları'nın Muğla il finalleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Muğla'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası il finalleri yapıldı

        Diyanet İşleri Başkanlığınca Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmaları'nın Muğla il finalleri gerçekleştirildi.

        Muğla İl Müftülüğünün ev sahipliğinde düzenlenen yarışmalarda, ilçelerinde birinci olarak il finaline katılmaya hak kazanan din görevlileri, Etkili Hutbe Sunumu ve Ezanı Güzel Okuma kategorilerinde yarıştı.

        Muğla İl Müftü Yardımcısı Erkan Saral başkanlığındaki komisyon, yarışmacıları Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirdi. Komisyonda Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, Ula İlçe Müftüsü Mikail Uğur, Din Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Cimitoğlu ve Vaiz Muhammed Zahid Güneş de yer aldı.

        Değerlendirme sonucunda Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Marmaris İlçe Müftülüğünden Gürhan Gök, Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nda ise Köyceğiz İlçe Müftülüğünden Miraç Talay il birincisi oldu.

        İl birincileri, elde ettikleri başarıyla Muğla'yı bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

        Programın sonunda komisyon üyeleri, yarışmaya katılan din görevlilerini tebrik ederek, bölge finallerinde yarışacak temsilcilere başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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