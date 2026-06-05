Muğla'da Ceza İnfaz Personeli günü kutlandı

Muğla'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Başsavcı Dönmez, burada yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin özverili çalışmalarına vurgu yaparak, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü kutladı.



Ceza infaz personelinin devletin adalet anlayışını insan onuruna yakışır bir şekilde temsil eden, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan çok kıymetli bir camia olduğunu belirten Dönmez,"Ceza infaz presoneli sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp disiplinin, düzenin ve sabrın insan odaklı yaklaşımın en önemli temsilcileri olmuşlardır. Zor şartlar altında büyük bir dikkat ve sorumlulukla görev yapan personelimiz toplumsal huzurun korunmasına, hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılmasına önemli katkılar sunmaktadır." dedi.





Törene, Muğla Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Korkmaz Peker, 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan ile infaz koruma memurları katıldı.

