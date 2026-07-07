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        Muğla'da çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi öldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Muğla'da çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi öldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Özlüce Mahallesi'nde gece saatlerinde C.K. ile Halil Korkut arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K, tüfekle Korkut'a ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Korkut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kaçan şüpheli, Şenyayla Mezarlığı'nda polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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