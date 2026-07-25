Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Yenice Mahallesi'ndeki tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

