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        Muğla'da çıkan yangında karavan ve otomobil kullanılamaz hale geldi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında park halindeki karavan ve otomobil zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Muğla'da çıkan yangında karavan ve otomobil kullanılamaz hale geldi

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında park halindeki karavan ve otomobil zarar gördü.

        Kötekli Mahallesi'nde park halindeki bir karavanın yandığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Ekiplerin müdahalesiyle alevler, yakındaki başka bir araca sıçramadan söndürüldü.


        Yangın sonrası karavan ve otomobil kullanılmaz hale geldi.

        İlk incelemelere göre yangının karavandan çıktığının değerlendirildiği belirtildi.

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